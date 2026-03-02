Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
2 марта, 00:17

В Новороссийске обломки БПЛА ВСУ повредили ещё семь домов

Обломки сбитых БПЛА повредили ещё семь домов в Новороссийске — два многоквартирных и пять частных. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По предварительным данным, люди не пострадали. Основной ущерб пришёлся на окна и кровлю. В двух местах вспыхнули пожары из-за падения обломков — их сейчас тушат пожарные расчёты.

Власти оперативно развернули пункт временного размещения. Он открыт на базе школы №32. Туда уже направили жильцов пострадавших частных домовладений.

ВСУ массированно атакуют беспилотниками Новороссийск, работают расчёты ПВО
Ранее в Новороссийске в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадал один человек, четыре жилых дома получили повреждения. На месте по всем адресам работают экстренные службы. В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

