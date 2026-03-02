Владимир Путин
2 марта, 09:10

ВСУ атаковали топливный терминал в Новороссийске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

В Новороссийске после атаки беспилотников загорелся топливный терминал. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пожар вспыхнул ночью на наливном причале. Возгорание уже удалось локализовать на площади 120 квадратных метров. В ликвидации участвуют 25 человек и девять единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Новороссийске был введён режим чрезвычайной ситуации. Системы ПВО всю ночь отражали атаку украинских беспилотников на город. Оперативные службы продолжают обследовать территорию и уточнять масштабы разрушений. На данный момент известно, что пять человек были ранены.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Краснодарский край
