Регион
2 марта, 08:45

Пленный боец ВСУ пожаловался на канадский сухпаёк с одними «‎балабасами»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Пленный боец 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ Богдан Крысак пожаловался на скудный рацион украинских военных. По его словам, провизию выдают раз в пять дней, и она состоит в основном из канадских сухпайков, в которых «нечего есть».

«У нас провизию кидают раз в пять дней. Один канадский сухпаёк, а там одни балабасы (конфеты, печенье и прочие сладости, — Прим.Life.ru), там поесть нечего», рассказал РИА «Новости» пленный.

Он добавил, что перед тем как сдаться, просидел на таком питании 20 дней.

«Сиди, будешь живее»: Матери пленных солдат ВСУ молят их не возвращаться
Ранее сообщалось, что в районе Купянска были обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Их нашли в одном из домов рядом с железнодорожной станцией Куриловка. Уточнялось, что погибшие были укутаны в форму других украинских военнослужащих, а неподалёку лежали остатки сожжённого обмундирования.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
