В районе Купянска обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне Украины. Как сообщает Telegram-канал SHOT, страшная находка была сделана в доме у железнодорожной станции Куриловка.

Погибшие латиноамериканцы были закутаны в форму других военнослужащих ВСУ. Рядом с телами нашли гору сожжённого обмундирования. Судя по всему, иностранцы пытались согреться, разводя костры из формы, и надеялись дождаться помощи. Однако подмога так и не пришла — все пятеро скончались от сильного обморожения и голода. Никаких запасов еды у них не было, только натовское снаряжение.

В начале февраля в этом районе температура опускалась до -25°C. Вероятно, именно тогда и произошла трагедия. С того времени никаких признаков жизни в этой локации не фиксировалось.

Примечательно, что ещё в декабре украинское командование бросило в мясорубку под Купянском около 300 бразильцев. После провала наступления ВСУ, судя по всему, просто забыли о заблокированных наёмниках.

Ранее Life.ru писал, что иностранные наёмники на службе ВСУ начали сдавать позиции за крипту. Некоторые боевики предлагают координаты расположения украинских подразделений в обмен на вознаграждение в цифровой валюте. Кроме того, десятки иностранцев просят помочь с возвращением на родину и выходом на консульства.