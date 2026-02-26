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Опубликовано 26 февраля, 10:19

Жгли форму, но долго не протянули: Под Купянском нашли тела замёрзших бразильских наёмников, брошенных ВСУ

Замёрзшие насмерть бразильские наёмники обнаружены под Купянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

В районе Купянска обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне Украины. Как сообщает Telegram-канал SHOT, страшная находка была сделана в доме у железнодорожной станции Куриловка.

Погибшие латиноамериканцы были закутаны в форму других военнослужащих ВСУ. Рядом с телами нашли гору сожжённого обмундирования. Судя по всему, иностранцы пытались согреться, разводя костры из формы, и надеялись дождаться помощи. Однако подмога так и не пришла — все пятеро скончались от сильного обморожения и голода. Никаких запасов еды у них не было, только натовское снаряжение.

В начале февраля в этом районе температура опускалась до -25°C. Вероятно, именно тогда и произошла трагедия. С того времени никаких признаков жизни в этой локации не фиксировалось.

Примечательно, что ещё в декабре украинское командование бросило в мясорубку под Купянском около 300 бразильцев. После провала наступления ВСУ, судя по всему, просто забыли о заблокированных наёмниках.

В Димитрове польским наёмникам предлагали сдаться на английском, но те не поняли
В Димитрове польским наёмникам предлагали сдаться на английском, но те не поняли

Ранее Life.ru писал, что иностранные наёмники на службе ВСУ начали сдавать позиции за крипту. Некоторые боевики предлагают координаты расположения украинских подразделений в обмен на вознаграждение в цифровой валюте. Кроме того, десятки иностранцев просят помочь с возвращением на родину и выходом на консульства.

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Анастасия Никонорова
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