Некоторые иностранные боевики, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), пытаются извлечь выгоду из своего положения и предлагают российским силовым структурам секретную информацию. За вознаграждение в криптовалюте они готовы раскрывать координаты расположения подразделений ВСУ. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Некоторые наёмники ищут все способы заработать и предлагают за криптовалюту сдать позиции ВСУ или даже свои собственные, когда покинут пункт временной дислокации, — подобные прецеденты есть», — уточнил источник.

Помимо попыток заработать, иностранцы в рядах украинских формирований нередко выходят на связь с просьбой помочь им вернуться на родину. Они обращаются за юридической поддержкой и просят организовать контакт с консульскими учреждениями своих стран. Хотя таких обращений поступает меньше, чем от граждан Украины, их количество, по словам представителя силовых структур, исчисляется десятками.

Ранее Life.ru писал, что российские бойцы находят в подвалах замёрзшие тела иностранных наёмников, вступивших в ряды ВСУ. Как сообщил глава батальона 352-го полка с позывным Странник, украинская сторона испытывает нехватку личного состава и привлекает на службу иностранцев.