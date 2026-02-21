Бойцы ВС РФ находят в подвалах замерзшие тела иностранных наёмников, вступивших в ряды ВСУ. Об этом рассказал глава батальона 352-го полка с позывным «Странник». По его словам, украинская сторона испытывает нехватку личного состава и привлекает на службу иностранцев.

«У них были наёмники, вот эти колумбийцы и прочие. И как только ударили морозы… их реально находили в подвалах мёртвыми, именно замёрзшими», — цитирует главу батальона газета «Известия».

Ранее Life.ru писал, что командиры ВСУ до смерти замучили бразильского наёмника под Харьковом. Смерть иностранного бойца произошла в подразделениях иностранных наёмников Главного управления разведки Украины, действующих в Харьковской области.