21 февраля, 17:38

Российские бойцы в ходе зачисток находят замёрзшие тела наёмников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Бойцы ВС РФ находят в подвалах замерзшие тела иностранных наёмников, вступивших в ряды ВСУ. Об этом рассказал глава батальона 352-го полка с позывным «Странник». По его словам, украинская сторона испытывает нехватку личного состава и привлекает на службу иностранцев.

«У них были наёмники, вот эти колумбийцы и прочие. И как только ударили морозы… их реально находили в подвалах мёртвыми, именно замёрзшими», цитирует главу батальона газета «Известия».

Наёмника из Бразилии забили насмерть в застенках ГУР в Киеве
Наёмника из Бразилии забили насмерть в застенках ГУР в Киеве

Ранее Life.ru писал, что командиры ВСУ до смерти замучили бразильского наёмника под Харьковом. Смерть иностранного бойца произошла в подразделениях иностранных наёмников Главного управления разведки Украины, действующих в Харьковской области.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
