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Опубликовано 26 февраля, 08:09
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В Димитрове польским наёмникам предлагали сдаться на английском, но те не поняли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Во время боёв в Димитрове российские бойцы на английском языке предлагали польским наёмникам сдаться в плен, но те не поняли.

«Польские наёмники могли не погибнуть в многоэтажке в Димитрове, а сдаться в плен, как им предлагали, говоря с ними на английском языке», — рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

В ВСУ ежемесячно вступают около 600 иностранных наёмников
В ВСУ ежемесячно вступают около 600 иностранных наёмников

Напомним, что в городе Димитров российские штурмовые подразделения ликвидировали группу иностранных наёмников ВСУ во время зачистки многоэтажного дома. Бойцы рассказали, что обнаружить наёмников удалось, так как они начали громко материться по-польски.

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Александра Вишнякова
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