В Димитрове польским наёмникам предлагали сдаться на английском, но те не поняли

Во время боёв в Димитрове российские бойцы на английском языке предлагали польским наёмникам сдаться в плен, но те не поняли.

«Польские наёмники могли не погибнуть в многоэтажке в Димитрове, а сдаться в плен, как им предлагали, говоря с ними на английском языке», — рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Напомним, что в городе Димитров российские штурмовые подразделения ликвидировали группу иностранных наёмников ВСУ во время зачистки многоэтажного дома. Бойцы рассказали, что обнаружить наёмников удалось, так как они начали громко материться по-польски.