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Опубликовано 26 февраля, 01:31

В ВСУ ежемесячно вступают около 600 иностранных наёмников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto

Ежемесячно в ряды ВСУ вступают сотни иностранцев. По данным, опубликованным рекрутинговым центром Foreign Recruitment Centre (FRC), минимум 600 новых наёмников каждый месяц подписывают контракты и отправляются на службу.

Как выяснил ТАСС, изучив материалы центра, в настоящее время в Сухопутных войсках ВСУ служат более 10 тысяч иностранных добровольцев из 75 стран. В публикациях FRC уточняется, что поток новобранцев остаётся стабильным – ежемесячно около 600 человек пополняют украинские подразделения.

Также стали известны части, где наиболее остро ощущается нехватка иностранных бойцов. Согласно данным рекрутингового центра, самая большая потребность наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Далее в списке – 23-я отдельная механизированная бригада, 33-й отдельный штурмовой полк и 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины.

По данным российских силовых структур, на стороне ВСУ могут воевать около 20 тысяч иностранных наёмников.

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Ранее Life.ru писал, что гибель бразильского наёмника стала тревожным сигналом для украинской армии. На Западе указали, что конфликт на Украине превратился в площадку, куда стекаются люди с сомнительной репутацией со всего мира. При этом в ВСУ существуют серьёзные проблемы с контролем над иностранными бойцами, а украинские командиры нередко относятся к ним как к «пушечному мясу».

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Юния Ларсон
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