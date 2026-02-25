Наёмники из Латинской Америки массово покидают ВСУ и возвращаются домой после убийства главы картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Дело в том, что наркокартели платят в разы больше, чем Украина, сообщает Mash.

Мексиканские наркобароны предлагают военным без опыта до 15 тысяч долларов, тогда как минимальная ставка в Незалежной — 3 тысячи. В рядах картелей уже служат около 30 тысяч военных. Их вербовкой занималось подразделение Miquiztli Force, ранее нанимавшее иностранцев в «Азов»* и перевозившее боевиков по миру.

Ещё одна причина исхода — усталость от войны на Украине. Колумбийцы просили правительство вернуть их домой, не выдержав условий службы. Тех, кому повезло, отправили через Мали, остальных ждали тяжёлые бои под Сумами и Купянском. Теперь южноамериканские легионеры добираются до Румынии и Польши и прямыми рейсами летят в Мексику.

