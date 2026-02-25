Головорезы бегут из ВСУ в Мексику после убийства Эль Менчо, чтобы подзаработать
Наёмники ВСУ бегут с Украины в Мексику из-за хороших зарплат в картелях
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / specnaz
Наёмники из Латинской Америки массово покидают ВСУ и возвращаются домой после убийства главы картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Дело в том, что наркокартели платят в разы больше, чем Украина, сообщает Mash.
Мексиканские наркобароны предлагают военным без опыта до 15 тысяч долларов, тогда как минимальная ставка в Незалежной — 3 тысячи. В рядах картелей уже служат около 30 тысяч военных. Их вербовкой занималось подразделение Miquiztli Force, ранее нанимавшее иностранцев в «Азов»* и перевозившее боевиков по миру.
Ещё одна причина исхода — усталость от войны на Украине. Колумбийцы просили правительство вернуть их домой, не выдержав условий службы. Тех, кому повезло, отправили через Мали, остальных ждали тяжёлые бои под Сумами и Купянском. Теперь южноамериканские легионеры добираются до Румынии и Польши и прямыми рейсами летят в Мексику.
Напомним, волна насилия в Мексике началась 22 февраля после гибели лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. В ходе спецоперации в штате Халиско он был тяжело ранен, а затем скончался при транспортировке. В ответ боевики атаковали полицейские патрули, перекрывали дороги, поджигали автомобили и объекты инфраструктуры в нескольких штатах. Власти Халиско ввели повышенный уровень готовности, приостановили работу школ и общественного транспорта. Для стабилизации обстановки в регион перебросили дополнительные силы федеральных силовиков.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Признано террористическим и запрещено в РФ