Британская Daily Mail опубликовала рассказ бывшего военнослужащего ВСУ, который утверждает, что на фоне тяжёлых потерь бойцам якобы приходилось выполнять жёсткие требования, чтобы подтвердить гибель сослуживцев и избежать статуса «пропавший без вести» — иначе семьи не могли бы получить компенсацию.

По словам собеседника издания, при отступлении не всегда удавалось эвакуировать тела погибших. Он утверждает, что в одном из эпизодов бойцам якобы приказали отделить части тела родственника комбрига, чтобы подтвердить факт смерти и оформить выплаты семье.

В другом случае, как пишет Daily Mail, один из солдат рассказал, что смог передать семье погибшего лишь часть тела для похорон. «Вернули матери только голову», — приводит издание слова военного.

Издание подчёркивает, что речь идёт о свидетельствах конкретных людей.

Тема выплат семьям погибших в ВСУ в последние месяцы регулярно всплывает в медиа — в том числе из-за споров о том, как фиксируются потери и как быстро родственникам оформляют документы. Так, командование отдельных подразделений отказывает семьям в выдаче документов о смерти даже при наличии тела и свидетелей, ссылаясь на необходимость ДНК-подтверждения, которое сложно оперативно провести в зоне боевых действий. Критики таких практик утверждают, что это позволяет формально переводить бойцов в статус «пропавших без вести», снижать официальные цифры потерь и откладывать выплаты.

Параллельно в украинском инфополе звучат оценки, что при расхождении между официальными данными о погибших и более высокими неофициальными оценками потенциальные обязательства государства по компенсациям могут исчисляться десятками миллиардов долларов. В том числе обсуждается тезис, что часть потерь «уходит» в категорию «пропал без вести», что снижает нагрузку по выплатам здесь и сейчас.

Отдельные эксперты утверждают, что схожая схема может применяться и к иностранным наёмникам: погибших чаще оформляют как пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.