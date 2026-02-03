Украина имеет финансы для вербовки иностранных наёмников, которых использует как «расходный материал», и обманывает с выплатами их семьи. Такое заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что Киев нарушает свои же обещания перед завербованными, отправляя их в пехоту, где шансы на выживание, особенно зимой, минимальны. По словам эксперта, если наёмник погибает, его часто записывают как пропавшего без вести, чтобы не выплачивать компенсацию.

«У Киева есть деньги для привлечения наёмников, тем более, что это расходный материал. Им много чего обещают, [но после смерти не выплачивают]… Такие бойцы просто перемёрзнут. Шансов вернуться у них практически нет», — высказался Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт также добавил, что среди наёмников теперь преобладают выходцы из Латинской Америки, а не «идейные перебежчики». Он резюмировал, что уровень мошенничества на Украине крайне высок, приводя в пример продажу в Интернете только что поставленных дизель-генераторов.

По оценкам других военных аналитиков, прибывающие на Украину иностранные наёмники, в том числе из Латинской Америки, не способны переломить ситуацию. Подобные небольшие подразделения — «капля в море», и их либо сразу бросят на самые сложные, «трещащие» участки фронта, либо используют как «пушечное мясо». Часть этого контингента будет ликвидирована в первые же дни, а выжившие попытаются бежать в тыл, что не предотвратит неудачи ВСУ на фронте.