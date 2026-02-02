Аргентинские наёмники, прибывающие на Украину, не смогут изменить ситуацию на фронте и, скорее всего, будут быстро ликвидированы Армией России, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, латиноамериканских бойцов либо бросят на самые сложные участки обороны, где украинские силы уже измотаны, либо используют как «пушечное мясо».

Собеседник NEWS.ru полагает, что часть наёмников погибнет в первые же дни, другие попытаются бежать или перевестись в тыловые подразделения, чтобы избежать передовой. В любом случае небольшое иностранное подразделение не способно предотвратить неудачи ВСУ на СВО.

«Это капля в море. Аргентинское подразделение тут же бросят на наиболее сложный участок, где всё разваливается и трещит, где просто измотанные украинские солдаты уже не в состоянии держать линию обороны», — уверен эксперт.

Напомним, группа аргентинских наёмников готовится отправиться на Украину, присоединившись к «Специальной латинской бригаде» ВСУ. О планах в прямой трансляции сообщил перуанский вербовщик, отметив, что оформление документов для участников группы уже ведётся.