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Опубликовано 3 февраля, 07:35
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Англоязычному наёмнику из ВСУ оторвало ногу в прямом эфире при эвакуации с передовой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Иностранного наёмника, воевавшего в составе ВСУ, подорвало на мине прямо во время эвакуации с передовой. Бойца, свободно владеющего английским, уложили на самодельные сани, привязанные к квадроциклу, и повезли в тыл — к медикам. Но маршрут оказался заминирован: взрыв унёс часть ноги раненому и сорвал всю операцию по спасению, сообщает RG.ru.

После подрыва состояние наёмника резко ухудшилось. Видеозаписи инцидента уже распространяются в Сети — они фиксируют не только сам момент взрыва, но и хаотичные попытки товарищей оказать помощь в условиях активной зоны боестолкновения. Такие импровизированные методы эвакуации — сани и квадроциклы — всё чаще используются из-за нехватки бронированной медицинской техники.

Американский наёмник ВСУ прострелил голову канадцу за русские слова
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А ранее наёмник из Колумбии призвал сограждан не вступать в ряды ВСУ. По словам иностранного специалиста, их используют как пушечное мясо и пускают слова на ветер.

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Дарья Нарыкова
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