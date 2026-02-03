Англоязычному наёмнику из ВСУ оторвало ногу в прямом эфире при эвакуации с передовой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Иностранного наёмника, воевавшего в составе ВСУ, подорвало на мине прямо во время эвакуации с передовой. Бойца, свободно владеющего английским, уложили на самодельные сани, привязанные к квадроциклу, и повезли в тыл — к медикам. Но маршрут оказался заминирован: взрыв унёс часть ноги раненому и сорвал всю операцию по спасению, сообщает RG.ru.
После подрыва состояние наёмника резко ухудшилось. Видеозаписи инцидента уже распространяются в Сети — они фиксируют не только сам момент взрыва, но и хаотичные попытки товарищей оказать помощь в условиях активной зоны боестолкновения. Такие импровизированные методы эвакуации — сани и квадроциклы — всё чаще используются из-за нехватки бронированной медицинской техники.
А ранее наёмник из Колумбии призвал сограждан не вступать в ряды ВСУ. По словам иностранного специалиста, их используют как пушечное мясо и пускают слова на ветер.
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов, а также истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.