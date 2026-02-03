Иностранного наёмника, воевавшего в составе ВСУ, подорвало на мине прямо во время эвакуации с передовой. Бойца, свободно владеющего английским, уложили на самодельные сани, привязанные к квадроциклу, и повезли в тыл — к медикам. Но маршрут оказался заминирован: взрыв унёс часть ноги раненому и сорвал всю операцию по спасению, сообщает RG.ru.

После подрыва состояние наёмника резко ухудшилось. Видеозаписи инцидента уже распространяются в Сети — они фиксируют не только сам момент взрыва, но и хаотичные попытки товарищей оказать помощь в условиях активной зоны боестолкновения. Такие импровизированные методы эвакуации — сани и квадроциклы — всё чаще используются из-за нехватки бронированной медицинской техники.

А ранее наёмник из Колумбии призвал сограждан не вступать в ряды ВСУ. По словам иностранного специалиста, их используют как пушечное мясо и пускают слова на ветер.