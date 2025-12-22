На Лычаковском кладбище во Львове, где хоронят погибших солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), закончились места. Такой информацией делится издание Times.

В начале месяца украинский журнал NV сообщал, что места на Лычаковском кладбище практически закончились, в связи с чем местные власти намерены открыть новый участок для последующих захоронений.

«После почти четырёх лет конфликта, 10 декабря, на нём закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших… Первое новое захоронение на этом месте… состоялось 11 декабря», — сказано в публикации Times.

Представители администрации Львова в беседе с западными журналистами отметили, что планируемая вместимость нового участка составляет порядка пятисот могил. Однако, как отмечает заместитель городского главы Евгений Бойко, чиновники выражают опасения, что даже этого количества может оказаться недостаточно, и нового участка хватит ненадолго.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за всё время специальной военной операции ВСУ потеряли почти 1 500 000 человек личного состава. В сводке ведомства также сказано, что потери противника в военной технике превысили 213 тысяч единиц. Возможности ВПК Украины снижены на 45-50%, а её энергетические мощности — на 55%.