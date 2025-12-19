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Опубликовано 19 декабря 2025, 09:36

Путин: У ВСУ почти не осталось стратегических резервов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ понесли очень серьёзные потери в стратегических резервах, их почти не осталось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Проблема заключается в том, что в результате эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понёс очень серьёзные потери стратегических резервов, их практически не остаётся», — указал Путин.

Это очень существенный элемент, который должен побуждать киевский режим решать спорные вопросы и заканчивать конфликт мирными средствами, добавил президент.

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Никита Никонов
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