Путин: У ВСУ почти не осталось стратегических резервов

ВСУ понесли очень серьёзные потери в стратегических резервах, их почти не осталось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Проблема заключается в том, что в результате эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понёс очень серьёзные потери стратегических резервов, их практически не остаётся», — указал Путин.

Это очень существенный элемент, который должен побуждать киевский режим решать спорные вопросы и заканчивать конфликт мирными средствами, добавил президент.