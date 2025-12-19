ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2025, 09:34

Путин обещал новые успехи нашей армии до конца 2025 года

Глава государства предсказал новые военные победы до завершения следующего года. Владимир Путин выразил уверенность в успехах российских войск на фронте, выступая в программе Итоги года.

«Вот уверен просто, уверен, что до конца текущего года мы ещё с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооружённых сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», — сказал президент.

Путин: 50% Гуляйполя находится под контролем российских войск
Путин: 50% Гуляйполя находится под контролем российских войск

Ранее на прямой линии Путин отмечал, что стратегическая инициатива на линии фронта полностью перешла под контроль российских войск. Президент заявил, что это стало возможно сразу после освобождения курской земли от противника. Лидер РФ подчеркнул, что теперь Вооружённые Силы России ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Прямая линия с Путиным
  • Путин
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar