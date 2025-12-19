Путин обещал новые успехи нашей армии до конца 2025 года

Глава государства предсказал новые военные победы до завершения следующего года. Владимир Путин выразил уверенность в успехах российских войск на фронте, выступая в программе Итоги года.

«Вот уверен просто, уверен, что до конца текущего года мы ещё с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооружённых сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», — сказал президент.

Ранее на прямой линии Путин отмечал, что стратегическая инициатива на линии фронта полностью перешла под контроль российских войск. Президент заявил, что это стало возможно сразу после освобождения курской земли от противника. Лидер РФ подчеркнул, что теперь Вооружённые Силы России ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения.