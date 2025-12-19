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Опубликовано 19 декабря 2025, 09:29

Путин: 50% Гуляйполя находится под контролем российских войск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжают успешное наступление в Запорожской области, последовательно освобождая населённые пункты. Основные усилия в настоящее время сосредоточены на городе Гуляйполе, где идут ожесточённые бои, рассказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Российские военнослужащие вошли в город и в ходе штурмовых действий установили контроль над значительной частью его территории. Под контролем группировки «Восток» находится около 50% Гуляйполя. Операция по зачистке городских кварталов продолжается.

«Наши ребята вошли в город. 50% — под нашим контролем. Часть группировки продолжает движение с востока на запад, освобождает населённые пункты Запорожской области», — заявил глава государства.

В Гуляйполе за сутки уничтожили около роты ВСУ
В Гуляйполе за сутки уничтожили около роты ВСУ

Ранее сообщалось, что на Западнозапорожском направлении ВС РФ добились продвижения в районе Гуляйполя. Используя тактику малых штурмовых групп, им удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться на позициях противника, углубившись на расстояние до трёх километров. Несмотря на значительный гарнизон города, который насчитывает до 6000 военнослужащих из состава территориальной обороны, механизированных и беспилотных подразделений, российские подразделения продолжают наступательную операцию с трёх направлений.

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Наталья Афонина
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