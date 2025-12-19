За сутки в районе Гуляйполя Запорожской области была ликвидирована рота украинских военнослужащих. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАCС, потери понесли солдаты 33-го и 225-го отдельных штурмовых полков, а также второго механизированного батальона 142-й отдельной бригады ВСУ.

«В Гуляйполе за сутки попали под удары солдаты 33-го и 225-го отдельных штурмовых полков, а также второго мехбата 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Всего потери за этот период времени составили до роты», — сказал он.

Кимаковский также отметил, что в этом районе продолжаются ожесточённые бои.

Ранее сообщалось, что на Западнозапорожском направлении ВС РФ добились продвижения в районе Гуляйполя. Используя тактику малых штурмовых групп, им удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться на позициях противника, углубившись на расстояние до трёх километров. Несмотря на значительный гарнизон города, который насчитывает до 6000 военнослужащих из состава территориальной обороны, механизированных и беспилотных подразделений, российские подразделения продолжают наступательную операцию с трёх направлений.