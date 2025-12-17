Армия России может взять ключ для полного освобождения всей Запорожской области. По словам министра обороны России Андрея Белоусова, для этого ВС РФ необходимо освободить город Гуляйполе. Об этом он заявил на итоговой коллегии военного ведомства.

«Продолжается освобождение города Гуляйполе. Это важный укреплённый район ВСУ и транспортный узел, взятие которого позволит создать условия для освобождения всего Запорожья», — заявил министр.

Ранее Белоусов сообщил, что угроза вторжения на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей была значительно снижена. Это стало возможным благодаря созданию буферной зоны безопасности в приграничных районах Украины.