Город Константиновка, где сегодня идут бои, станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на коллегии ведомства.

По его словам, Южная группировка войск уже заняла мощные укрепрайоны противника — Часов Яр, Курахово и Северск, также ведутся бои за Константиновку, которая является ключом к Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

«Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в короткие сроки», — подчеркнул министр.

Напомним, в начале декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, ведутся бои в Константиновке. По данным Генштаба, юго-восточные и восточные районы города уже перешли под контроль российских подразделений, что охватывает более 30% всех зданий.