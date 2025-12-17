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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 11:20
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Белоусов раскрыл, какой город станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе

Город Константиновка, где сегодня идут бои, станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на коллегии ведомства.

По его словам, Южная группировка войск уже заняла мощные укрепрайоны противника — Часов Яр, Курахово и Северск, также ведутся бои за Константиновку, которая является ключом к Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

«Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в короткие сроки», — подчеркнул министр.

Эксперт заявил о важном значении освобождения Константиновки для спецоперации
Эксперт заявил о важном значении освобождения Константиновки для спецоперации

Напомним, в начале декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, ведутся бои в Константиновке. По данным Генштаба, юго-восточные и восточные районы города уже перешли под контроль российских подразделений, что охватывает более 30% всех зданий.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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