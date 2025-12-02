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Опубликовано 1 декабря 2025, 21:18

Герасимов: Штурмовики ВС РФ вошли в Красный Лиман и ведут бои в Константиновке

Валерий Герасимов. Обложка © Минобороны России

Валерий Герасимов. Обложка © Минобороны России

Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населённый пункт Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину. По его словам, бойцы ведут активные бои в юго-восточной и восточной частях города.

Одновременно продолжаются уличные бои в Константиновке. По данным Генштаба, юго-восточные и восточные районы города уже перешли под контроль российских подразделений, что охватывает более 30% всех зданий.

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Ранее Life.ru писал, что инициатива в зоне СВО полностью в руках российских войск. Владимир Путин отметил, что объединённая группировка наращивает давление по всей линии фронта. Российские военнослужащие продолжают продвигаться вперёд и берут под контроль ключевые населённые пункты.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Юния Ларсон
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