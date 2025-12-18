ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Гуляйполе на три километра вглубь, идут бои

На западнозапорожском направлении российские подразделения, по данным Mash, продвинулись вперёд в районе Гуляйполя. Действуя малыми группами, они сумели прорвать оборону ВСУ и углубиться на позиции противника на расстояние до трёх километров.

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Несмотря на то, что гарнизон города насчитывает до 6000 человек из состава украинских бригад территориальной обороны, механизированных и беспилотных подразделений, российские войска продолжают наступление с трёх сторон. На данном участке задействованы силы 57-й и 60-й мотострелковых бригад в составе группировки «Восток».

Особое внимание уделяется борьбе с украинскими БПЛА: заявляется об уничтожении до 20 позиций операторов дронов в сутки. При этом, украинская сторона предпринимает попытки контратак малыми группами, которые пока не приносят результата.

Интенсивные бои в этом районе продолжаются с начала октября. Украинские источники сообщали об оставлении их войсками ряда населённых пунктов восточнее Гуляйполя — Ровнополья, Новониколаевки, Новоуспеновки, Успеновки и Охотничьего — во избежание окружения. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее под Северском.

Напомним, что для завершения освобождения всей территории Запорожской области российским войскам необходимо установить полный контроль над ключевым пунктом — им и является Гуляйполе. Об этом ранее заявил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии ведомства.