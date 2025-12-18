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Регион
Опубликовано 18 декабря 2025, 08:22
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Армия России приступает к «самому жёсткому варианту» СВО

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ могут запускать по Украине 500–600 дронов за раз

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Армия России перешла к самому жёсткому варианту ответных ударов по украинской инфраструктуре, полагает военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВС РФ теперь способны за одну атаку запускать по 500–600 беспилотников, десятки крылатых ракет и несколько гиперзвуковых «Кинжалов» одновременно.

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«Предположу, что Россия приступает к самому жёсткому варианту. Наносятся удары по портам, по судам. ВСУ наносят мощные удары по тылам, по 500–600 БПЛА, десятки крылатых ракет, «Кинжалы» летят группами, а не по одному, как раньше», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт также обратил внимание на продвижение российских войск на земле в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Он подчеркнул, что если удастся подойти к Изюму, это может означать скорое освобождение Славянска.

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Ранее в Харьковской области были ликвидированы пять украинских разведчиков из ГУР МО. А под Северском разъярённые группировки ВСУ пытаются прорываться к своим из «‎котла».

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Борис Эльфанд
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