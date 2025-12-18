Разъярённые группировки ВСУ пытаются прорываться к своим из «‎котла» под Северском

Окружённые под Северском остатки подразделений Вооружённых сил Украины предпринимают безуспешные попытки прорваться к своим основным силам. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер разведподразделения группировки войск «Южная».

Офицер также отметил, что у противника полностью нарушена наземная логистика от северной части города в направлении Славянска, что лишает окружённые группы возможности получать подкрепление и снабжение. Это, по его словам, усугубляет их положение и деморализует личный состав.