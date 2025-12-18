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Регион
Опубликовано 18 декабря 2025, 07:16
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Разъярённые группировки ВСУ пытаются прорываться к своим из «‎котла» под Северском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Окружённые под Северском остатки подразделений Вооружённых сил Украины предпринимают безуспешные попытки прорваться к своим основным силам. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер разведподразделения группировки войск «Южная».

«Объективная картина (Под Северском) такова: разъярённые и деморализованные группы ВСУ, нарушено снабжение, (украинские бойцы) пытаются как-то просочиться, выйти к своим», — отметил российский военнослужащий.

Офицер также отметил, что у противника полностью нарушена наземная логистика от северной части города в направлении Славянска, что лишает окружённые группы возможности получать подкрепление и снабжение. Это, по его словам, усугубляет их положение и деморализует личный состав.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия отрезала все пути отхода для оставшихся в Северске формирований ВСУ. Теперь украинские боевики могут выходить оттуда только маленькими группами. Командование велит им удерживать город до последнего, но солдаты всё равно пытаются сбежать.

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