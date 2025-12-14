Путин в Индии
Российские военные отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Офицер-разведчик группировки войск «Южная» сообщил, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации перекрыли пути отхода остаткам украинских формирований из Северска в сторону ДНР. Об этом пишет РИА «Новости».

«Из-за огневого контроля основных трасс из Северска и сложившихся непогодных условий противник не может использовать грунтовые дороги для отступления, остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики и занять новые позиции», — поделился российский военный.

Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько признал утрату контроля над Красноармейском (украинское название – Покровск) в Донецкой Народной Республике и Гуляйполем в Запорожской области. Он опубликовал в социальных сетях эмоциональное обращение, в котором раскрыл, как обстоят дела на фронте, что тщательно скрывает от населения украинское руководство. Манько «сболтнул лишнего» по причине глубокой личной обиды.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

