Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько признал утрату контроля над Красноармейском (украинское название – Покровск) в Донецкой Народной Республике и Гуляйполем в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный эксперт Юрий Подоляка.

Командующий опубликовал в социальных сетях эмоциональное обращение, в котором раскрыл, как обстоят дела на фронте, что тщательно скрывает от населения украинское руководство. По версии блогера, Манько «сболтнул лишнего» по причине глубокой личной обиды. Подоляка также процитировал распространённый генералом инсайд, касающийся ситуации вокруг Гуляйполя, о том, что данный населённый пункт также «пал», как и Красноармейск.

«И вероятно из-за этой обиды он болтнул лишнего. А именно то, что политическое руководство Украины никак не решится сказать своему населению — ПОКРОВСК ПАЛ! А ещё «инсайд» — ГУЛЯЙПОЛЕ ПАЛО!» — написал блогер.

Подоляка констатировал, что в районе Гуляйполя продолжают сопротивление отдельные группы ВСУ. Тем не менее их положение он охарактеризовал как абсолютно безнадёжное. По мнению военного блогера, эти подразделения ожидает либо уничтожение, либо неизбежная капитуляция.

Ранее сообщалось, что в ходе отражения атаки на северной окраине Красноармейска в ДНР было уничтожено свыше 60 украинских военных, три танка и до 20 мотоциклов. Подразделения ВСУ попытались прорваться из района населённого пункта Шевченко, использовав штурмовую группу на мотоциклах при поддержке бронетехники. Целью атаки назывался прорыв в северную часть города. Данная попытка была полностью пресечена силами Центральной группировки войск Вооружённых сил России.