Свыше 60 украинских военных, три танка и около 20 мотоциклов были уничтожены при отражении атаки противника на севере Красноармейска (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Соответствующие данные были опубликованы в официальной сводке Министерства обороны России.

По данным ведомства, подразделения ВСУ силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке бронетехники попытался прорваться из района населённого пункта Шевченко. Целью являлся прорыв в северную окраину города Красноармейска. Атака была полностью пресечена подразделениями Центральной группировки войск ВС РФ.

«Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населённого пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейска ДНР. Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, 3 танка и до 20 мотоциклов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская группировка войск «Центр» продолжает уничтожение окружённых подразделений ВСУ в Димитрове и зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино. Активные боевые действия идут в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров. Одновременно с этим российские подразделения проводят зачистку в посёлках Светлое и Гришино на территории ДНР.