Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин сообщил о напряжённых боях в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. По его словам, там формируется буферная зона безопасности: российские войска продвигаются вперёд, чтобы подавить сопротивление украинской армии на ключевых участках.

«Там, видимо, будет выстраиваться зона безопасности», — предположил специалист в беседе с «Царьградом».

По прогнозу Шаландина, упорные столкновения в ближайшее время ожидаются в районе Славянско-Краматорской агломерации. На всех операционных направлениях бои, по его оценке, продолжатся со средней интенсивностью, а общий тренд наступления российских сил он считает положительным. Эксперт выразил надежду, что к концу года украинское сопротивление удастся сломить.​

Шаландин добавил, что сейчас наиболее активные действия идут в приграничье, где ВСУ пытаются «огрызаться», но возможности для манёвра у них сокращаются. Формируемая буферная зона, по его словам, должна снизить угрозу обстрелов российских территорий и укрепить контроль над стратегическими направлениями.

А ранее Life.ru писал, что Армия России продвигается и расширяет буферную зону вокруг Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что этот процесс имеет стратегическое значение для безопасности региона.