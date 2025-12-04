Российские войска могут перейти к масштабным действиям на юге Украины уже весной, вплоть до выхода к Одесской и Николаевской областям, заявил военный эксперт, заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его оценке, новые линии контроля могут подойти практически к Винницкой области.

Попов не исключил, что на закрытых переговорах в Кремле спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу могли обозначить жёсткие условия: выполнение задач СВО с полным контролем над ДНР и ЛНР, а также над значительной частью Запорожской и Харьковской областей. Вопрос по Харьковской, Николаевской и Одесской областям, по его словам, также мог быть поднят, поскольку именно выход к Чёрному морю и контроль побережья до Дуная рассматриваются как ключ к безопасности Крыма и исключению военно-морского присутствия Украины на этом направлении.​

По словам эксперта, России нужна как минимум буферная зона вдоль дельты Днепра и Черноморского побережья, включая Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области хотя бы частично. Он пояснил, что аналогичные буферные «пояса безопасности» уже формируются в Сумской и Харьковской областях, а на юге активные действия возможны после завершения операций под Краматорском, Славянском, Гуляйполем и Ореховом.​

Попов предполагает, что перераспределение сил на юг может начаться весной–летом следующего года, параллельно с переговорным треком. Эксперт считает, что демонстрация военной мощи России должна заставить Запад отступить, однако подчёркивает: пока это лишь желаемый сценарий и один из вариантов развития военной и военно-политической ситуации.

«Мы уже дали понять, что не мытьём так как катаньем всё равно добьёмся своего, мол, вы принимаете нас или мы добьёмся этого без вас. И как я понял, представители США нас услышали. А Украина будет выполнять, что ей скажут. Если ей заблокируют все поставки вооружения и боеприпасов, ей некуда будет деваться. В противном случае эта зима для неё будет последней», — подытожил специалист в беседе с сайтом MK.ru.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. По словам главы государства, либо РФ вооружённым путём освободит эти территории либо украинские войска покинут их покинут сами.