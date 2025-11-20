Россия и США
20 ноября, 20:24

Российские военные освобождают территории Донбасса и Новороссии согласно плану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Начальник Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей идёт по плану. Об этом он сообщил в ходе доклада российскому президенту Владимиру Путину.

«Соединения и воинские части объединённой группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утверждённым замыслом», — заявил он.

ВС РФ после освобождения Купянска ликвидируют ВСУ на левом берегу реки Оскол
А ранее стало известно, что бойцы группировки «Восток» ВС РФ расширяют зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях. С 1 октября российские военные взяли под контроль свыше 230 квадратных километров территории. Согласно данным Герасимова, за этот период под контроль российской стороны перешло 13 населённых пунктов — шесть в Днепропетровской и семь в Запорожской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

