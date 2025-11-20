ВС РФ после освобождения Купянска ликвидируют ВСУ на левом берегу реки Оскол

Российские военные продолжают операцию по ликвидации украинских формирований на левом берегу реки Оскол после установления контроля над Купянском в Харьковской области. Соответствующую информацию начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов представил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.