8 декабря, 07:17

Пушилин: Армия РФ продвигается и расширяет буферную зону вокруг Красноармейска

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Вооружённые силы России расширили буферную зону вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона», — сказал он.

По словам Пушилина, действия российских войск направлены на создание расширенной буферной зоны вокруг города. Глава ДНР подчеркнул, что этот процесс уже наблюдается на территории около города, что, по его словам, имеет стратегическое значение для безопасности региона.

Новости СВО. ВСУ разбиты в Кучеровке и Ровном, ВС РФ ломают логистику Киева в Харьковской области, Зеленскому готовят отставку, 8 декабря

Ранее сообщалось, что освобождение Красноармейска изменило ход конфликта и продемонстрировало иной подход к взятию населённых пунктов. Применённая тактика, которую журналисты назвали «новым словом в военном деле», заключалась в отказе от открытого окружения с использованием тяжёлой техники и пехоты. Вместо этого небольшие группы российских военнослужащих действовали скрытно.

