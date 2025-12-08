Новости СВО. ВСУ разбиты в Кучеровке и Ровном, ВС РФ ломают логистику Киева в Харьковской области, Зеленскому готовят отставку, 8 декабря Оглавление Курская область, 8 декабря Харьковская область, 8 декабря Донецкая Народная Республика, 8 декабря Зеленского могут отправить в отставку Армия России наступает в ДНР и Харьковской области, Украина лишилась важных логистических путей в двух регионах, сын Трампа ополчился на Зеленского — дайджест Life.ru. 7 декабря, 21:07 6484 6484 Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 8 декабря

На границе Курской и Сумской областей боевики ВСУ в очередной раз понесли потери. В районах Андреевки и Садков разбиты позиции 158-й бригады, 116-й бригады Территориальной обороны и 225-го штурмового полка. В общей сложности суточные потери украинских формирований превысили 90 человек. Также уничтожена колёсная САУ «Богдана».

В тыловых районах Сумской области продолжается беспредел от ВСУ. В областном центре боевик выбросил из окна седьмого этажа 13-летнюю девочку. Ребёнок погиб от полученных травм, а вэсэушник был задержан. Как оказалось, находился он в состоянии алкогольного опьянения.

Харьковская область, 8 декабря

Вблизи Купянска продолжается наступление российских войск. На восточном берегу реки Оскол бойцы 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового полка освободили Кучеровку.

— Группировка «Запад» продолжает расширять зону контроля вокруг ключевого города на востоке Харьковщины. Противник не оставляет попыток отбить потерянные позиции и продолжает перебрасывать под Купянск подкрепления с других участков фронта, — пишет военкор Александр Коц.

Также в Харьковской области после атаки разрушена дамба Печенежского водохранилища, а также мост в районе Старого Салтова.

— Через дамбу проходила дорога из Харькова и Чугуева на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск. Обрыв таких логистических нитей ещё больше осложнит положение украинской группировки в окрестностях Купянска и в Великом Бурлуке, — отмечает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Канал «Архангел спецназа» сообщает, что наши войска сейчас ведут бои за сёла Вильча и Лимана. В последнем группы российских штурмовиков уже в центре. Кроме того, противника выбивают из Волчанских хуторов.

Карта СВО на 8 декабря 2025 года. Армия России продвигается в Купянске. Фото © divgen.ru

Донецкая Народная Республика, 8 декабря

Севернее Красноармейска (Покровска) освобождено Ровное. Кроме того, по предварительной информации, флаг России поднят над селом Пазено. Оно находится в 13 километрах от Северска. В этом городе российские штурмовики приближаются к центру.

Армия России открывает новое направление — Славянское. На трассе, связывающей Славянск и Артёмовск (Бахмут), взорван мост у Приволья. Однако, кто сделал это, пока не понятно.

— Если противник, то это значит, что он отошёл в северную часть Приволья, а южная уже не под его контролем <…> В пользу версии, что мы уже вышли к этому мосту, говорит тот факт, что уже несколько дней в украинских околовоенных пабликах откровенная паника, — рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

Также нанесён удар по Славянской ТЭС. Предварительно, уничтожены два энергоблока. От неё зависели Славянск и Краматорск.

Расчёт 152-мм пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил укреплённый опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленского могут отправить в отставку

Норвежский журналист Пол Стейган утверждает, что Владимира Зеленского планируют отправить в отставку. Инициаторы этого процесса находятся в Вашингтоне.

— США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР, — отмечает Стейган.

Против Зеленского настроен и сын президента США Дональд Трамп – младший. По его мнению, украинский диктатор знал, что выборы ему не выиграть, поэтому дал возможность разворовать иностранные средства, выделяемые Украине.

— Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял. Власти и люди, принимающие решения, попросту не видели причин, чтобы когда-либо согласиться на мирное урегулирование, — заявил Трамп-младший на полях Дохийского форума.

Сын президента США обратил внимание на украинцев, уехавших из стран. Встретил он их в Монако. Он убеждён, что на элитные машины на Украине невозможно было заработать.

Авторы Даниил Черных