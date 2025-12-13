Российская группировка «Центр» продолжает операции против окружённых подразделений ВСУ в Димитрове и ведёт зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики. Об этом доложили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино», – уточнили в МО РФ.

Также в районе Светлого российские военные пресекли попытку прорыва группы бойцов ВСУ из окружения — 11 украинских военнослужащих ликвидированы, один взят в плен.

Ранее сообщалось, что ФАБ-3000 применили в районе Димитрова уже в сотый раз за весь период СВО. Указывалось, что корректируемый боеприпас сбросили по пункту временной дислокации морпехов 38-й бригады ВСУ. Перед этим, как отмечали ВКС, авиация делала короткую паузу, чтобы дать украинским военным возможность сдаться, и часть из них действительно воспользовалась таким шансом.