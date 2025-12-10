Удар ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ в окружённом Димитрове попал на видео

Стало известно о сотом за время СВО случае боевого использования ФАБ-3000. Очередной боеприпас с модулем планирования и коррекции был сброшен по пункту временной дислокации бойцов 38-й бригады морской пехоты ВСУ в Димитрове в ДНР (украинское название — Мирноград).

Удар сотой ФАБ-3000. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Перед атакой ВКС делали короткую паузу, заявляя, что она давала украинским военнослужащим возможность сдаться. Некоторые, по их словам, действительно воспользовались этим вариантом. По тем, кто не принял предложение, атаки возобновили.

Ранее Life.ru писал, что Армия России нанесла удары по предприятию ВПК и объектам ТЭК Украины. Атаки были осуществлены в 146 районах с применением различных видов вооружений, включая авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.