10 декабря, 09:23

ВС России нанесли удары по предприятию ВПК и объектам ТЭК Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Минобороны России сообщило о нанесении ударов по ряду объектов на Украине. В числе поражённых целей были предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетического комплекса, используемые ВСУ, а также места временного размещения украинских воинских подразделений и иностранных наёмников.

По данным министерства, атаки были осуществлены в 146 районах с применением различных видов вооружений, включая авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Освобождение Красноармейска сместило баланс в пользу России на переговорах по Украине
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий подтвердил освобождение города Северска в ДНР. Практически все украинские силы покинули город — в нём остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
