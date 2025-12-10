ВС России нанесли удары по предприятию ВПК и объектам ТЭК Украины

Минобороны России сообщило о нанесении ударов по ряду объектов на Украине. В числе поражённых целей были предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетического комплекса, используемые ВСУ, а также места временного размещения украинских воинских подразделений и иностранных наёмников.

По данным министерства, атаки были осуществлены в 146 районах с применением различных видов вооружений, включая авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий подтвердил освобождение города Северска в ДНР. Практически все украинские силы покинули город — в нём остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях. Минобороны эту информацию пока не комментировало.