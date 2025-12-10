Депутат Госдумы Водолацкий подтвердил освобождение Северска в ДНР

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий подтвердил освобождение города Северска в ДНР. Об успехах российских войск в зоне СВО он сообщил журналистам.

«Я бы хотел всех вас поздравить. Моя родная 6-я гвардейская казачья бригада освободила город Северск и открыла ворота на Славянск и Краматорск. Я считаю, что это очень хорошая новость, и для нас это большое военно-политическое событие», — сказал депутат.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий подтвердил освобождение города Северска в ДНР. Видео © Life.ru

Напомним, накануне Mash сообщил, что наши парни завершили освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике, установив полный контроль над территорией. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад вошли в город одними из первых и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.