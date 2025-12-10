Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 08:53

Депутат Госдумы Водолацкий подтвердил освобождение Северска в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий подтвердил освобождение города Северска в ДНР. Об успехах российских войск в зоне СВО он сообщил журналистам.

«Я бы хотел всех вас поздравить. Моя родная 6-я гвардейская казачья бригада освободила город Северск и открыла ворота на Славянск и Краматорск. Я считаю, что это очень хорошая новость, и для нас это большое военно-политическое событие», — сказал депутат.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий подтвердил освобождение города Северска в ДНР. Видео © Life.ru

Новости СВО. Освобождено Остаповское, ВСУ несут потери под Сумами и бегут из Северска, США шантажируют Зеленского выборами, 10 декабря
Новости СВО. Освобождено Остаповское, ВСУ несут потери под Сумами и бегут из Северска, США шантажируют Зеленского выборами, 10 декабря

Напомним, накануне Mash сообщил, что наши парни завершили освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике, установив полный контроль над территорией. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад вошли в город одними из первых и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar