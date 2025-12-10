Новости СВО. Освобождено Остаповское, ВСУ несут потери под Сумами и бегут из Северска, США шантажируют Зеленского выборами, 10 декабря Оглавление Курская область, 10 декабря Днепропетровская область, 10 декабря Донецкая Народная Республика, 10 декабря Трамп требует выборов на Украине, рейтинг Зеленского упал Белый дом: Зеленский проигрывает и должен сесть за стол переговоров Киевские формирования теряют линию обороны в Днепропетровской области, север ДНР переходит под контроль России, Трамп давит на Зеленского — дайджест Life.ru. 9 декабря, 21:07 Армия России продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Курская область, 10 декабря

Артиллеристы и дроноводы «Севера» ударили по противнику в районах сумских сёл Барило и Бабаковка. От последнего менее 10 километров до Курской области. В свою очередь командование ВСУ отправило у Андреевки, Кондратовки и Садков боевые группы на позиции, но успеха это не имело. В районе Мирополья 21-я бригада попыталась пойти в контратаку, но после ударов со стороны ВС РФ была вынуждена отойти.

Киев потерял на этом направлении свыше 100 человек, а также шведскую БМП CV-90, американский БТР М113 и бронеавтомобили HMMWV.

Понесла потеря и 101-я бригада Территориальной обороны, но в этом случае постарались сумские полицейские. В областном центре задержан боевик, распространявший наркотики. Запрещённые вещества он продавал сослуживцам и местным жителям.

Днепропетровская область, 10 декабря

Бойцы 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» установили контроль над Остаповским. Населённый пункт находится на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

— Освобождение Остаповского позволило подразделениям «Востока» расширить зону контроля к югу от Покровского. Этот пгт расположен на трассе Н15, идущей от города Запорожья вплоть до Донецка. Его потеря серьёзно ударит по логистическим возможностям ВСУ, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

В Минобороны отметили, что взятие Остаповского создаёт предпосылку для украинских формирований потерять всю линию обороны по реке Гайчур.

Донецкая Народная Республика, 10 декабря

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Донбасс — историческая часть России. Сейчас российские войска продолжают уничтожать противника, отказавшегося покинуть регион.

Из Северска поступает противоречивая информация. По предварительным данным, город уже полностью под контролем российских войск, однако военный аналитик Анатолий Радов утверждает, что ВСУ пока выходят только за реку Бахмутка, за которой тоже часть Северска.

Продолжается уничтожение противника в Димитрове (Мирнограде). Накануне начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки «Центр», выполняющей боевые задачи как раз на Покровском направлении. Он заявил, что главной задачей «Центра» является уничтожение подразделений противника в Димитрове. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает о боях в посёлке Светлое и продвижении наших бойцов к шахте «Центральная».

— Фактически шахта «Центральная» на сегодня последняя цитадель противника, в которой тот держится, а ещё стащил туда раненых и оставшуюся часть запасов, — рассказал он.

Севернее Димитрова ВСУ покидают село Софиевка. Об этом сообщает военкор Тимофей Ермаков.

— Освобождение Софиевки позволит двигаться в сторону Дружковки, заходя в тыл подразделениям врага в Константиновке, — объяснил военный корреспондент значение этого села.

Трамп требует выборов на Украине, рейтинг Зеленского упал

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что на Украине пора провести выборы. Уже несколько лет киевский режим ограничивает украинцев в их праве выбрать законного президента и парламент.

— Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия, — сказал американский лидер.

Сам Зеленский ответил, что всегда готов провести выборы, но не проводит. Победить у него, скорее всего, не получится. В ноябре депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что у украинского диктатора рейтинг был менее 20%. Нардеп сослался на результаты закрытых социальных опросов. Большинство украинцев готовы отдать свои голоса экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. В Европейском союзе уже дали понять, что выборы на Украине будут не скоро.

— Вопрос о проведении выборов может решать только украинский народ, — отметила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

По её словам, ЕС продолжает считать Владимира Зеленского легитимным главой государства, хотя его полномочия истекли в мае 2024 года.

Белый дом: Зеленский проигрывает и должен сесть за стол переговоров

Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому пора подписать мирное соглашение. Сам план урегулирования российско-украинского конфликта после редакции главаря киевского режима сократился с 28 до 20 пунктов. Американский лидер считает, что сейчас у Украины невыгодное положение, поэтому нужно принимать что есть.

— Ему придётся взяться за дело и начать принимать вещи такими, как они есть. Знаете, когда ты проигрываешь, потому что он проигрывает. Они потеряли целую полосу побережья, большую полосу побережья. Они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли, — заявил хозяин Белого дома в беседе с Politico.

Россия пытается завершить боевые действия. Это подтвердил президент Владимир Путин. Он напомнил, что вооружённые действия началась с государственного переворота в Киеве в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что специальная военная операция будет доведена до логического завершения.

