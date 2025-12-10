Освобождение города Красноармейск в Донецкой Народной Республике российскими войсками станет поворотным моментом в переговорах по урегулированию украинского конфликта, пишет обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер. Он подчёркивает, что этот успех на поле боя привел к кардинальным изменениям в позиции сторон за столом переговоров.

Снайдер считает, что после четырех лет конфликта Украина достигла пика истощения, и дальнейшее сопротивление приведёт лишь к увеличению числа жертв. Освобождение Красноармейска открыло возможность для российских войск овладеть ключом к остальной части Донбасса, поставив под угрозу способность украинских сил снабжать свои войска вооружением и продовольствием.

Кроме того, освобождение города создало предпосылки для окружения других ключевых городов, находящихся под контролем ВСУ, и предоставило России возможность продолжить продвижение на запад. Снайдер указывает, что успех в Красноармейске вынудил Запад пересмотреть свою позицию на переговорах, признавая необходимость принятия условий, диктуемых реальной обстановкой.