Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 08:56

Освобождение Красноармейска сместило баланс в пользу России на переговорах по Украине

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Освобождение города Красноармейск в Донецкой Народной Республике российскими войсками станет поворотным моментом в переговорах по урегулированию украинского конфликта, пишет обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер. Он подчёркивает, что этот успех на поле боя привел к кардинальным изменениям в позиции сторон за столом переговоров.

Снайдер считает, что после четырех лет конфликта Украина достигла пика истощения, и дальнейшее сопротивление приведёт лишь к увеличению числа жертв. Освобождение Красноармейска открыло возможность для российских войск овладеть ключом к остальной части Донбасса, поставив под угрозу способность украинских сил снабжать свои войска вооружением и продовольствием.

Кроме того, освобождение города создало предпосылки для окружения других ключевых городов, находящихся под контролем ВСУ, и предоставило России возможность продолжить продвижение на запад. Снайдер указывает, что успех в Красноармейске вынудил Запад пересмотреть свою позицию на переговорах, признавая необходимость принятия условий, диктуемых реальной обстановкой.

Герасимов: Освобождение Красноармейска — важнейший этап освобождения Донбасса
Герасимов: Освобождение Красноармейска — важнейший этап освобождения Донбасса

Ранее глава Генштаба РФ Герасимов заявил, что после освобождения города Красноармейска главная задача группировки войск «Центр» заключается в ликвидации формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Стоит отметить, что ВС РФ успешно продвигаются на всех направлениях.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar