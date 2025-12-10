Освобождение Красноармейска сместило баланс в пользу России на переговорах по Украине
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Освобождение города Красноармейск в Донецкой Народной Республике российскими войсками станет поворотным моментом в переговорах по урегулированию украинского конфликта, пишет обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер. Он подчёркивает, что этот успех на поле боя привел к кардинальным изменениям в позиции сторон за столом переговоров.
Снайдер считает, что после четырех лет конфликта Украина достигла пика истощения, и дальнейшее сопротивление приведёт лишь к увеличению числа жертв. Освобождение Красноармейска открыло возможность для российских войск овладеть ключом к остальной части Донбасса, поставив под угрозу способность украинских сил снабжать свои войска вооружением и продовольствием.
Кроме того, освобождение города создало предпосылки для окружения других ключевых городов, находящихся под контролем ВСУ, и предоставило России возможность продолжить продвижение на запад. Снайдер указывает, что успех в Красноармейске вынудил Запад пересмотреть свою позицию на переговорах, признавая необходимость принятия условий, диктуемых реальной обстановкой.
Ранее глава Генштаба РФ Герасимов заявил, что после освобождения города Красноармейска главная задача группировки войск «Центр» заключается в ликвидации формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Стоит отметить, что ВС РФ успешно продвигаются на всех направлениях.
