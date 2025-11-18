Мощный прилёт ФАБ-3000 по зданию с 37 бойцами ВСУ попал на видео

Российские военные нанесли удар по зданию в Димитрове (Мирнограде) на красноармейском направлении в ДНР, где, по данным «Изнанки», находились бойцы ВСУ.

Видео © Telegram/ Изнанка

Источник сообщает, что в течение дня в дом заходили украинские военные, среди них — операторы беспилотников. Разведка предварительно оценила численность группы в 37 человек.

По объекту применили авиационную бомбу ФАБ-3000. После удара из-под завалов смогли выбраться только четверо военнослужащих ВСУ, утверждается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Димитрове (украинское название — Мирноград) остаётся блокированным крупный гарнизон ВСУ — несколько тысяч человек, включая спецподразделения и части, сформированные из недавно мобилизованных. Попытки деблокировать окружённые подразделения результата не дают.