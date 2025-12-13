Украинское командование бросило на штурм позиций под Купянском около четырёх тысяч бывших зэков. По данным Mash, атаки с западных окраин города продолжаются уже 7-12 дней.

В штурмах задействованы подразделения 3-й механизированной бригады ВСУ и силы 19-го центра специальных операций. По информации источника, их продвижение составляет около 400 метров, но убитых очень много. Со слов российских военных, украинская сторона активно набирает осуждённых для выполнения тех на фронте задач, с которых часто не возвращаются. Подобная схема уже применялась ранее, например, при неудачной десантной операции в районе Покровска.

Помимо этого, на Купянском направлении, которое сейчас является одним из главных по концентрации иностранных бойцов, в первых рядах атакующих замечены наёмники из Колумбии и Бразилии, а также бойцы белорусского батальона «Террор», разыскиваемые как в Белоруссии, так и в России.