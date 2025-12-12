Владимир Зеленский подъехал ко въезду в Купянск и записал видео возле стелы, где призвал ВСУ добиваться успехов на поле боя, чтобы Украине было легче заниматься дипломатией. Кадры он выложил у себя в соцсетях.

Зеленский у стелы. Видео © Telegram / Владимир Зеленский

Зеленский с расширенными зрачками говорит в видео, что приехал туда поприветствовать солдат, которые в Купянске «достигают результатов» для Украины. Он призвал армию делать успехи на фронте, чтобы украинским переговорщикам было проще договариваться о более выгодных условиях для Киева.

Вдоль дороги, рядом с которой стоит глава киевского режима, натянута сетка против дронов, а вокруг него едва виднеется лишь один человек в военной форме. Видимо, остальное сопровождение стоит ещё дальше — за съёмочной группой, которая отдельно снимает Зеленского на видео, пока «герой» снимает себя на телефон. При этом на Зеленском нелепо висит бронежилет, а ещё у него в руке новый IPhone 17 Pro красивого тёмно-синего цвета.

Напомним, что 2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российская армия установила полный контроль над Купянском. Он отмечал, что город разделён на две части протекающей между ними рекой, однако ВС РФ контролируют оба берега.