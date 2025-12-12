Командование ВСУ отправило около 300 бразильских наёмников на штурм, чтобы отбить у ВС РФ небольшой кусочек Купянска, но все легионеры погибли. Об этом сообщает SHOT cо ссылкой на источник.

По данным издания, иностранный легион прибыл в Купянский район с задачей отбить хотя бы часть города у российской армии. Группировка разместилась у сёл Соболевка и Мировое, однако атака была сорвана в самом начале — российская авиация нанесла удары авиабомбами ФАБ-500, уничтожив до 40 наёмников за раз.

После этого ВCУ попытались контратаковать, но ВС РФ смогли отбить эти попытки. По данным телеграм-канала, Киев начал распространять фейки о якобы захваченной северной части города. При этом Купянск целиком контролирует российская армия, а в его северные и центральные районы стянута тяжёлая техника для расширения зоны контроля, подчеркнул источник.

Напомним, что 2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российская армия установила полный контроль над Купянском. Сам город разделён на две части относительно протекающей там реки. По словам главы РФ, наши солдаты контролируют обе.