Освобождение Красноармейска, Купянска, Волчанска и Доброполья имело важное стратегическое значение и укрепило переговорные позиции России. Такое заявление сделал Герой России и ДНР Артём Чумаров в интервью телеканалу «Звезда».

Чумаров подчеркнул особую роль взятия Красноармейска и Купянска, назвав их значимыми населёнными пунктами, которые сыграли важную тактическую роль перед переговорами.

«Я бы отметил Купянск и Красноармейск. Это значимые населённые пункты. В преддверии переговоров они сыграли в тактическом плане. Хотя европейские СМИ до сих пор пишут, что ни не полностью заняты. Образуются котлы и эти котлы закрываются», — отметил военный.

Он связал успешное продвижение российских штурмовых подразделений с падением боевого духа противника. Герой России отметил, что хотя у украинской стороны ещё остаются подготовленные националистические формирования, их сопротивление ослабевает. Чумаров выразил уверенность, что фронт в скором времени рухнет из-за нехватки человеческих ресурсов, что откроет путь для масштабных прорывов.

Кстати, в США тоже считают, что переговорные позиции России весомо усилило освобождение Красноармейска. Американские журналисты отметили, что Украина сейчас находится в худшем состоянии за всё время конфликта, а дальнейшее сопротивление лишь ведёт к увеличению числа жертв.