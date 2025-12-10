Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 12:07

Герой России заявил, что фронт ВСУ рухнет на фоне уныния после освобождения Красноармейска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Освобождение Красноармейска, Купянска, Волчанска и Доброполья имело важное стратегическое значение и укрепило переговорные позиции России. Такое заявление сделал Герой России и ДНР Артём Чумаров в интервью телеканалу «Звезда».

Чумаров подчеркнул особую роль взятия Красноармейска и Купянска, назвав их значимыми населёнными пунктами, которые сыграли важную тактическую роль перед переговорами.

«Я бы отметил Купянск и Красноармейск. Это значимые населённые пункты. В преддверии переговоров они сыграли в тактическом плане. Хотя европейские СМИ до сих пор пишут, что ни не полностью заняты. Образуются котлы и эти котлы закрываются», — отметил военный.

Он связал успешное продвижение российских штурмовых подразделений с падением боевого духа противника. Герой России отметил, что хотя у украинской стороны ещё остаются подготовленные националистические формирования, их сопротивление ослабевает. Чумаров выразил уверенность, что фронт в скором времени рухнет из-за нехватки человеческих ресурсов, что откроет путь для масштабных прорывов.

Сырский заявил, что Красноармейск не освобождён ВС РФ, а Димитров не окружён
Сырский заявил, что Красноармейск не освобождён ВС РФ, а Димитров не окружён

Кстати, в США тоже считают, что переговорные позиции России весомо усилило освобождение Красноармейска. Американские журналисты отметили, что Украина сейчас находится в худшем состоянии за всё время конфликта, а дальнейшее сопротивление лишь ведёт к увеличению числа жертв.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar