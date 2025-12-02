Путин объявил о контроле ВС России над Купянском

Российские войска установили полный контроль над городом Купянск в Харьковской области, заняв как правобережную, так и левобережную его части. Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

Глава государства пояснил, что город разделён рекой на две части: основную, где расположен центр, на правом берегу и меньшую — на левом. По словам президента, подразделения Армии России теперь полностью контролируют обе эти территории.

«Купянск состоит из двух частей — одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть — на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком», — сказал Путин.

Вместе с тем Владимир Путин выразил уверенность, что в ближайшие несколько дней ВС РФ установят полный контроль над населённым пунктом Купянск-Узловой, где в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Данная территория, которая насчитывает около двух тысяч строений, уже частично находится под контролем российской армии — около 650 зданий. По словам Путина, продвижение вооружённых сил РФ в этом районе продолжается и будет идти до полного выполнения задачи.