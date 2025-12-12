ВСУ бросили танки и пехоту в кровавый контрнаступ на Купянск, наплевав на тяжёлые потери
Обложка © Telegram / Минобороны России
Вооружённые силы Украины предприняли попытку прорыва в районе блокированного Купянска в Харьковской области с использованием таков и пехоты. Об итогах сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
По сведениям с фронта, атаки ВСУ ведутся со стороны Купянска-Узлового и других направлений, однако российские подразделения успешно сдерживают натиск. На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение одного из танков ВСУ силами 68-й дивизии.
ВСУ предприняли попытку деблокировать Купянск в Харьковской области. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны.
«Со стороны Купянска-Узлового и с других направлений ВСУ пытаются прорваться к Купянску, но их уничтожает армия России. Противник несёт большие потери, но фактически не имеет никаких значительных территориальных завоеваний», — говорится в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что российская армия установила полный контроль над Купянском. Он отметил, что город разделён рекой на две части, но ВС РФ контролируют оба берега. Позднее сообщалось, что командование ВСУ направило около 300 бразильских наёмников в попытке отбить у российских войск небольшой участок Купянска, однако все легионеры погибли.
