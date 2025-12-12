Вооружённые силы Украины предприняли попытку прорыва в районе блокированного Купянска в Харьковской области с использованием таков и пехоты. Об итогах сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

По сведениям с фронта, атаки ВСУ ведутся со стороны Купянска-Узлового и других направлений, однако российские подразделения успешно сдерживают натиск. На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение одного из танков ВСУ силами 68-й дивизии.

ВСУ предприняли попытку деблокировать Купянск в Харьковской области. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны.

«Со стороны Купянска-Узлового и с других направлений ВСУ пытаются прорваться к Купянску, но их уничтожает армия России. Противник несёт большие потери, но фактически не имеет никаких значительных территориальных завоеваний», — говорится в сообщении.