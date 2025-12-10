Войска группировки «Восток» успешно форсировали реку Гайчур и вступили в боевые действия в центральных районах Гуляйполя. По прогнозам экспертов, город может быть освобождён до конца 2025 года.

Депутат Законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко сообщил ТАСС, что российские войска уже форсировали реку Гайчур и ведут бои в центре города. Он выразил надежду на освобождение населённого пункта до конца текущего года. Также, по его словам, после освобождения Новоданиловки есть основания полагать, что Орехов будет освобождён в те же сроки.

Парламентарий также отметил, что российские войска стремительно продвигаются к Запорожью.

Ранее российские авиаудары ФАБ почти полностью уничтожили 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем. После атаки выжившие военнослужащие полка обратились с просьбой о выводе с линии фронта. Тем не менее командование соединения не пошло им навстречу.