8 декабря, 09:24

Штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем почти стёрт с лица земли ударами ФАБ

Российские ФАБ почти уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Российские авиаудары ФАБ почти полностью уничтожили 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив», — приводит сообщение ТАСС.

После ударов выжившие военнослужащие полка обратились с просьбой о выводе с линии фронта. Тем не менее командование соединения не пошло им навстречу.

Ранее сообщалось, что российские беспилотные летательные аппараты сорвали попытку ВСУ прорваться в район Гуляйполя. Целью украинской операции была эвакуация военных советников НАТО. Однако все попытки по деблокации заканчиваются плачевно для Киева.

Милена Скрипальщикова
