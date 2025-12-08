Российские авиаудары ФАБ почти полностью уничтожили 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив», — приводит сообщение ТАСС.

После ударов выжившие военнослужащие полка обратились с просьбой о выводе с линии фронта. Тем не менее командование соединения не пошло им навстречу.

Ранее сообщалось, что российские беспилотные летательные аппараты сорвали попытку ВСУ прорваться в район Гуляйполя. Целью украинской операции была эвакуация военных советников НАТО. Однако все попытки по деблокации заканчиваются плачевно для Киева.