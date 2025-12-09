Подвалы в городе Гуляйполе переполнены ранеными военными ВСУ, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Всё это на фоне проблем с эвакуацией, на которые жалуются командиры противника.

«Многие из них умирают из-за отсутствия медпомощи и остаются в подвалах вместе с теми, кто ещё жив», — сообщил он ТАСС.

А ранее российские авиаудары ФАБ почти полностью уничтожили 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем. После атаки выжившие военнослужащие полка обратились с просьбой о выводе с линии фронта. Тем не менее командование соединения не пошло им навстречу.