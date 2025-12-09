Путин в Индии
Регион
9 декабря, 08:38

Подвалы Гуляйполя переполнены ранеными украинскими военными, заявили в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Afrika

Подвалы в городе Гуляйполе переполнены ранеными военными ВСУ, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Всё это на фоне проблем с эвакуацией, на которые жалуются командиры противника.

«Многие из них умирают из-за отсутствия медпомощи и остаются в подвалах вместе с теми, кто ещё жив», — сообщил он ТАСС.

Генерал сообщил о безумной попытке прорыва ВСУ в Гуляйполе для спасения офицеров НАТО
А ранее российские авиаудары ФАБ почти полностью уничтожили 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем. После атаки выжившие военнослужащие полка обратились с просьбой о выводе с линии фронта. Тем не менее командование соединения не пошло им навстречу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • ДНР
