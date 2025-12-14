Новости СВО. Поражение ВСУ под Сумами и в ДНР, сорваны атаки на Купянск, Трамп требует от Украины территориальных уступок, 14 декабря Оглавление Курская область, 14 декабря Харьковская область, 14 декабря Донецкая Народная Республика, 14 декабря Переговоры по Украине: Трамп требует уступок по Донбассу Армия России уничтожает противника в Харьковской области и ДНР, Киев пытается создать победы в СМИ, Трамп предлагает защиту в обмен на территории — дайджест Life.ru. 13 декабря, 21:07 Армия России продвигается на Купянском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 14 декабря

Позиции ВСУ в сумских сёлах Рыжевка и Искрисковщина попали под удары российских артиллеристов и дроноводов. Населённые пункты находятся вблизи Курской области. У Андреевки разбиты боевые группы украинской 158-й бригады. Кроме того, под Белопольем атакован пункт управления ротного звена 125-й бригады ВСУ. Случилось это благодаря их командиру Владимиру Фокину, который проводил награждение и всё это было запечатлено на видео. Это и позволило вычислить местоположение противника.

Суточные потери вооружённых формирований Украины на этом направлении свыше 90 человек. Также боевики киевского режима лишились бронеавтомобиля «Козак», САУ «Гвоздика» и нескольких единиц другой техники. Также в селе Бударки уничтожен мост, который ранее ВСУ заминировали сами, но использовали его в качестве логистического узла.

Карта СВО на 14 декабря 2025 года. Армия России уничтожила в селе Бударки мост, заминированный ВСУ, нарушив логистику противника. Фото © Telegram / divgen

Харьковская область, 14 декабря

Киев отдал своим войскам приказ атаковать Купянск. Делается это на фоне потери других населённых пунктов. Военкор Тимофей Ермаков сообщает о возобновлении городских боёв. Однако нет никакого окружения российских войск, о котором говорят в украинских СМИ. Также нет потери Радьковки. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что бойцы 68-й дивизии ВС РФ держат оборону и уничтожают штурмовые группы противника. Режим Зеленского бросает на это направление лучшие подразделения, в том числе относящиеся к Главному управлению разведки и Службе безопасности Украины.

— Штурм пока не дал ВСУ решительного результата, — констатировал Подоляка.

Донецкая Народная Республика, 14 декабря

Армия России развивает наступление у Красноармейска (Покровска) и в Димитрове (Мирнограде). Но главком ВСУ Александр Сырский до сих пор утверждает, что ситуация сложная, и не признаёт территориальные потери.

— Мы остаёмся верны тактике активной обороны. Речь идёт об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий, создании условий для последующих маневров наших сил, — заявил Сырский.

Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации, боевики на мотоциклах и при поддержке танков пытались прорваться к северным окраинам Красноармейска. Атака была отбита. Украина потеряла 60 человек, 20 мотоциклов и несколько танков.

На севере ДНР закончена зачистка окраин Северска и продолжаются бои за Свято-Покровское, Озёрное и в районе Закотного.

Расчёт пушки «Гиацинт-Б» уничтожил точку взлёта БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Переговоры по Украине: Трамп требует уступок по Донбассу

The New York Times сообщает, что территориальный вопрос, а именно уход украинских войск из Донбасса остаётся камнем преткновения в ходе переговоров. Украинская сторона исключила этот вопрос из своей редакции мирного плана. В свою очередь президент США Дональд Трамп предлагает Киеву сделку. Axios со ссылкой на информированные источники пишет об обмене территории на гарантии безопасности. Она будет аналогична 5-й статье договора НАТО.

— Мы хотим дать украинцам гарантию безопасности, которая не будет чистым чеком с одной стороны, но будет достаточно сильной с другой. Мы готовы отправить его в конгресс для голосования, — рассказал чиновник администрации Трампа.

По его мнению, в ходе сделки Украина сохранит 80% территории и «самую крупную и сильную» защиту.

Авторы Даниил Черных